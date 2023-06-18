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Cem Uzan'dan Galatasaray'a 72 milyon Euro'luk bomba

Cem Uzan'dan Galatasaray'a 72 milyon Euro'luk bomba
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Paris’te yaşayan iş insanı Cem Uzan’ın 19 Haziran pazartesi günü Galatasaray Kulübü’ne 72 milyon euroluk sponsorluk ve Mauro İcardi bonservisinin hediyesi teklifini göndereceği öğrenildi.

Haber3.com / Büşah Gencer

Galatasaray eski yöneticilerinden Ural Aküzüm ile Paris’te buluşup İcardi transferiyle ilgili görüşen Cem Uzan’ın kurduğu yeni marka ile talip olacağı sponsorluklar şöyle;

1- Ali Sami Yen Stadı’nın 5 yıllık isim sponsorluğu…
2- Galatasaray forma reklamının 5 yıllık sponsorluğu…
3- Mauro İcardi’nin PSG’den 40 milyon euroluk bonservisinin alınıp Galatasaray’a 4+1 yıllık hediye edilmesi…

Cem ve Hakan Uzan kardeşlerin Paris’te finans ekipleriyle 5.5 saat sponsorluk teklifi toplantısı yaptıkları öğrenildi. 

Bu arada eski yönetici Ural Aküzüm’den de İcardi’nin tapusunun alınmasıyla ilgili planlama yaptıkları sızan haberler arasında.

Galatasaray Kulübü, teklifi kabul eder veya etmez ama Cem Uzan’ın sarı-kırmızılı kulüp için her türlü fedakarlığı yapmaktan vazgeçmeyecekleri söyleniyor.

Bilindiği gibi Ali Sami Yen stadının isim sponsorluğu Erden Timur’un sahibi olduğu Nef inşaat firmasına, forma sponsorluğu da Sixt rentacar firmasına ait.

Etiketler cem uzan galatasaray transfer
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