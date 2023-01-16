Cenk Tosun'a ''Şenol Güneş'' etkisi

Konyaspor deplasmanını boş geçmeyen Cenk Tosun, form grafiği ile dikkatleri üzerine topladı.

Beşiktaş'ın tecrübeli santrforu Cenk Tosun, teknik direktör Şenol Güneş'le birlikte yeniden çıkışa geçti.

Sezon başında siyah-beyazlı takıma transfer olarak Beşiktaş'taki üçüncü dönemine imza atan tecrübeli oyuncu, beklenen çıkışını Güneş'le birlikte yaşamaya başladı.

Valerien Ismael döneminde kadroya girmekte sıkıntı çeken Cenk, Fransız teknik adamın görev yaptığı 11 haftalık bölümde oyuna sonradan giren isimlerin başında geldi.

Şenol Güneş'in göreve başladığı ilk maç olan Ümraniyespor karşılaşmasında bu sezon ilk kez 11 kişilik kadroda yer bulan Cenk, tecrübeli teknik adamla birlikte 6'sı lig, biri Türkiye Kupası mücadelesi olmak üzere görev aldığı toplam 7 karşılaşmada 7 gol atarak maç başına gol sayısını 1'e yükseltti.

Siyah-beyazlıların Ümraniyespor müsabakasındaki 5-2'lik galibiyetine 2 gol atarak katkı sağlayan Milli oyuncu, bir sonraki hafta Galatasaray ile deplasmanda oynanan derbi maçta da Beşiktaş'ın tek golünü kaydeden futbolcu oldu.

Gollerine devam ediyor

Gaziantep FK ve Adana Demirspor karşısındaki suskunluğunun ardından Kasımpaşa ve Konyaspor filelerini de boş geçmeyerek üst üste 2 maçta gol atan Cenk Tosun, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Şanlıurfaspor ağlarını 2 kez havalandırarak 7 maçlık Şenol Güneş döneminde toplam 7 kez siyah-beyazlı taraftarlara gol sevinci yaşattı.

"Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz"

Cenk, 2-1 kazandıkları Konyaspor karşılaşmasının ardından önceki gün, "Üç maçlık galibiyet serimiz var, bunu devam ettirmek istiyoruz. Gaziantep'te bıraktığımız iki puanın ardından takım olarak toplandık ve kenetlendik. Ondan sonra dokuz puan topladık. Önümüzde zorlu birfikstür var. Galibiyetleri sürdürmek istiyoruz. Her şeyimizi sahaya verirsek şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz." ifadelerini kullanmıştı.