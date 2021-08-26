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Cristiano Ronaldo, Premier Lig yolunda

Cristiano Ronaldo, Premier Lig yolunda

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun yeni adresinin Manchester City olacağı iddia ediliyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'nun İtalya macerasını noktalamayı istediğinin ortaya çıkmasının ardından Portekizli futbolcunun yeni durağının neresi olacağı büyük merak konusu haline geldi.

AS Gazetesi'nin haberine göre, Manchester City, Cristiano Ronaldo ve menajeri Jorge Mendes'i ikna etti. İngiliz ekibi, Juventus ile görüşmeleri sürdürüyor. Juventus, anlaşma karşılığında Gabriel Jesus'u, Manchester City ise Raheem Sterling'i takasta kullanmak istiyor.


2018'de Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, Siyah Beyazlılar ile 134 maça çıktı ve 101 gol attı. Bu süre içerisinde iki şer kez İtalya Ligi ve Süper Kupası kazanan Portekizli, bir kez de İtalya Kupası'nı kaldırdı.

Etiketler ronaldo cristiano ronaldo premier lig
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