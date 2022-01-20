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CSKA Moskova Yusuf Yazıcı videosu için özür diledi

Yusuf Yazıcı‘yı kadrosuna katan CSKA Moskova’nın paylaşımı tepki çekti. Transfer videosunda, “Bizde çok Natasha var, hemen gel Yusuf” ifadesi kullanıldı. Kulüp bu paylaşımı tepkiler üzerine silmek zorunda kaldı.

Lille’den CSKA Moskova’ya transfer olan Yusuf Yazıcı’nın tanıtım videosu Rusya’da ortalığı karıştırdı. Transfer tanıtımında ‘özgün’ olmak isteyen CSKA Moskova kulübü, büyük bir skandala imza attı.

Tanıtımda futbolcunun Instagram’daki fotoğraflarına beğeni bırakarak ve mesajlaşarak gelmeye ikna etmek isteyen CSKA, son olarak “Bize gel burada çok Natasha var” yazar. Diğer mesajlara cevap vermeyen Yusuf ise Natasha ifadesinden sonra “5 dakikaya yoldayım” yanıtını verir.

Etiketler Yusuf Yazıcı cska moskova video tepki çeken video
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