Deniz Türüç resmen açıkladı ! "Şenol Güneş..."

Teknik direktör Şenol Güneş'le yola devam kararı alan Beşiktaş, deneyimli teknik adama yeni dönem öncesinde hem güçlü hem de alternatifli bir kadro oluşturmak için büyük çaba sarf ediyor.

Bu doğrultuda kulübün hedefleri arasında bulunan Kayserispor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Deniz Türüç'ü gündemine alan Beşiktaş'ın, oyuncunun kulübüyle menajerler aracılığıyla ilk teması kurduğu kaydedildi. Kayserispor'da geçen sezon 37 maça çıkıp 9 gol ve 7 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki futbolcu için maliyet raporu isteyen Kartal, sonrasında resmen harekete geçecek.

'Kayseri'ye çok şey borçluyum'

Tecrübeli futbolcu, "Şenol Güneş çok büyük bir hoca. Onunla çalışmayı her futbolcu ister. Ben de isterim. Adımın transferde Beşiktaş'la geçiyor olmasını ben de duyuyorum. Bu konuda kararı verecek olan kulübüm. Kayserispor'a çok şey borçluyum, bunu ödemek için de kulübüme para kazandırmak isterim. Bu sezon da artık bunun zamanının geldiğini düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz. Ben artık bu adımı atmak istiyorum"ifadelerini kullandı.