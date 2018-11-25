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  4. 25 Kasım 2018 08:36

Derbi öncesi G.Saray'a ceza şoku! Serdar Aziz yandı

Serdar Aziz'e büyük şok... Galatasaray-Konyaspor maçında kırmızı kart gören Serdar Aziz'in 5-10 maç arası ceza alabilir. Hakem Hüseyin Göçek'in raporuna kendisine top atan Serdar Aziz'in hareketini saldırı olarak yazdığı iddia edildi.

Derbi öncesi G.Saray'a ceza şoku! Serdar Aziz yandı
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Atiker Konyaspor maçında kırmızı kartla oyun dışında kalan Serdar Aziz'i bekleyen tehlike çok büyük.
Serdar Aziz kırmızı kart pozisyonundan sonra sinirlenerek topu hakem Hüseyin Göçek’e fırlattı. Direkt kırmızı kart gören Serdar için hakem Hüseyin Göçek’in ilk raporuna “saldırı” yazdığı iddia edildi.

Göçek’in ilk raporunu değiştirmemesi durumunda Serdar’ın 44’üncü maddeden PFDK’ya sevkedileceği bildirildi. Serdar’ın bu maddeden disiplin kuruluna sevkedilmesi durumunda 5 ila 10 maç arasında ceza alabileceği gelen bilgiler arasında... (Fotospor)

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