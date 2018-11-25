Derbi öncesi G.Saray'a ceza şoku! Serdar Aziz yandı

Atiker Konyaspor maçında kırmızı kartla oyun dışında kalan Serdar Aziz'i bekleyen tehlike çok büyük.
Serdar Aziz kırmızı kart pozisyonundan sonra sinirlenerek topu hakem Hüseyin Göçek’e fırlattı. Direkt kırmızı kart gören Serdar için hakem Hüseyin Göçek’in ilk raporuna “saldırı” yazdığı iddia edildi.
Göçek’in ilk raporunu değiştirmemesi durumunda Serdar’ın 44’üncü maddeden PFDK’ya sevkedileceği bildirildi. Serdar’ın bu maddeden disiplin kuruluna sevkedilmesi durumunda 5 ila 10 maç arasında ceza alabileceği gelen bilgiler arasında... (Fotospor)