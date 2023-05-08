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Derbide ortalık kırmızıya büründü: 7 kırmızı kart birden

Derbide ortalık kırmızıya büründü: 7 kırmızı kart birden
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Arjantin Premier Ligi'nde River Plate, Boca Juniors'u 1-0 mağlup ederken maçın son anlarında saha adeta savaş alanına döndü. Peş peşe 7 kırmızı kart birden çıktı.

Arjantin Premier Ligi'nin 15. haftasında Martin Demichelis'in ekibi River Plate ile Jorge Almiron'un yönetimindeki Boca Juniors karşı karşıya geldi.

Monumental Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi River Plate, 90+3'te Miguel Borja'nın penaltıdan kaydettiği gol ile 1-0 kazandı.

7 KIRMIZI KART ÇIKTI

Golün ardından sahada yaşanan büyük kavgada 2 takımdan toplamda 7 oyuncu kırmızı kart gördü. River Plate adına sahada olan Agustin Palavecino'nun yanı sıra kulübedeki Elias Gomez ve Ezequiel Centurion, Boca Juniors adına ise sahada olan Miguel Merentiel, Ignacio Fernandez, Nicolas Valentini ve sahada olmayan Jorge Figal kırmızı kart gördü.

Tam 111 dakika süren karşılaşmanın ardından River Plate 37 puanla liderliğini sürdürürken, Boca Juniors 18 puanla 15. sırada kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında River Plate deplasmanda Talleres ile karşılaşırken, Boca Juniors evinde Belgrano'yu ağırlayacak.

KAVGA NEDEN ÇIKTI ?

River Plate'in attığı golün ardından Agustin Palevecino'nun yaptığı hareket Boca Juniors oyuncularını aşırı derecede tahrik etti. İlk olarak kaleci Sergio Romero'nun sert tepkisi geldi. Ardından bütün oyuncular kavgaya karıştı.

Yedek kulübelerinin de sahaya girmesiyle birlikte olaylar iyice çığırından çıktı. İki takım oyuncularının yatıştırılmasının ardından hakem yedi kişiyi kırmızı kartla cezalandırdı.

Etiketler River Plate Boca Juniors kırmızı kart brezilya
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