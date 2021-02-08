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  4. 08 Şubat 2021 10:44

Derbideki ''seyirci'' tartışmalarıyla ilgili soruşturma

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe-Galatasaray maçında tribüne alınan kişiler konuk takıma küfür etmesiyle ilgili soruşturma başlatacaklarını açıkladı.

Derbideki ''seyirci'' tartışmalarıyla ilgili soruşturma
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TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki seyirci tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Maç hakkında konuşan Özdemir, "Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tribünde Kovid-19 aşısı yaptırmış 150 sağlık çalışanı vardı. Bu uygulama derbiye özel deneme amaçlıydı. Ancak maçta yaşanan olumsuz olaylardan dolayı tekrarlamayacağız. İnsanlar stada geliyor ama küfür ediyorlar. Ayıp değil mi?" dedi.

Bundan sonra statlara sadece kulüp ve devlet protokolünden kişiler alınacağının altını çizen Nihat Özdemir, "Bundan sonra sadece kulüp ve devlet protokolündeki kişiler olacak. Derbide yaşananlar ile ilgili elimizde temsilci raporları var, sorumluları pazartesi günü disiplin kuruluna sevk edeceğiz. İster kulüp olsun, isterse şahıs olsa asla çekinmeyeceğiz. Disiplin kurulunun yetmediği noktada savcılığa da şikayet edeceğiz. 6222'den haklarında işlem yapılmasını talep edeceğiz" şeklinde konuştu.

 
 

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