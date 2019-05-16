  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 16 Mayıs 2019 17:47

Duhan Emir Galatasaray - Medipol Başakşehir maçını tribünden izleyecek

Galatasaray Kulübü, okul etkinliği kapsamında katıldığı Fenerbahçe'deki stat ve müze gezisi sırasında Galatasaray armalı kıyafeti ters giydirilen minik taraftar Duhan Emir'i Medipol Başakşehir maçında konuk edecek.

Duhan Emir Galatasaray - Medipol Başakşehir maçını tribünden izleyecek
A+ A-

Galatasaray, sosyal medyada Ülker Stadı’nda müze turu yaptığı sırada üstündeki Galatasaraylı hırkanın ters giydirilmiş görüntüsü yayılan Duhan Emir’i Başakşehir maçında ağırlayacağını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Minik taraftarımız Duhan Emir'in geçtiğimiz günlerde okul gezisiyle katıldığı rakibimizin stadyumundaki müze turunda yaşadığı üzücü olaya dair haberler sosyal medyada yer bulmuştu. Başkan yardımcımız Yusuf Günay ve yönetim kurulu üyelerimiz, yoğun çabalar sonucunda Duhan Emir ve ailesine ulaştı. Kulübümüz, Duhan Emir ve ailesini 19 Mayıs Pazar günü oynayacağımız Medipol Başakşehir maçında Türk Telekom Stadyumu’nda ağırlayacak." denildi.

Açıklamada, başkan Mustafa Cengiz ve futbol takımıyla tanışacak Duhan Emir'in maç öncesi futbolcularla seremoniye katıldıktan sonra karşılaşmayı tribünlerden takip edeceği bildirildi.

Galatasaray , Duhan Emir
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM