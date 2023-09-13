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Dusan Tadic ve Edin Dzeko'dan fotoğraf yanıtı: Bizden korktukları için...

Dusan Tadic ve Edin Dzeko'dan fotoğraf yanıtı: Bizden korktukları için...
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Dusan Tadic ve Edin Dzeko, sosyal medyada yayılan fotoğrafıyla ilgili açıklama yaptı.

Dusan Tadic'in sosyal medyada yayılan fotoğrafı sonrası, Tadic ve Dzeko'dan cevap geldi.

Sosyal medyada Tadic'in fotoğraftaki hareketinin çetnik selamı olarak yorumlanması üzerine Dzeko ile aralarının bozulduğu iddialarının gerçek dışı olduğu öğrenildi.

"KÖTÜ NİYETLİ İNSANLARA AYIRACAK BİR SANİYEMİZ BİLE YOK"

İki futbolcu milli takım mesaisinin ardından Samandıra'ya birlikte geldi.

Konuyla ilgili konuşan ikili; "Bizden korktukları için birşeyler bulmaya çalışmaları normal. Böyle saçma şeylerle ilgilenmiyoruz. Hafta sonu maçımız var, odak noktamız liderliğimizi sürdürmek. Kötü niyetli insanlara ayıracak bir saniyemiz bile yok." ifadelerini kullandı.

Etiketler Fenerbahçe tadic dzeko Dusan Tadic edin dzeko
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