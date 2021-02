Emre Belözoğlu: Sana ne benim futbolcumdan

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları öncesinde basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi.



“HOCAMIZ DA OYUNDAN RAHATSIZ”



Fenerbahçe’nin ligin zirvesinde yer aldığını ve zirveyi paylaştığını dile getiren Emre Belözoğlu, “En çok konuşulan en çok eleştirilen ise Fenerbahçe. Başta hocamız, bizler, yöneticilerimiz, başkanımız ve camiamızın da oyundan şu anda çok memnun olmadığını biliyoruz. Hocamız da oynanan doğru oyunlardan, beklentilerden ve hedeflerimizden dem vurarak devamlı oyuncuları motive etmeye çalışıyor. Çok iyi bir kadromuz var. Herkesin hazır olmasıyla beraber daha iyi olacağız. Fenerbahçe daha çok topa hükmeden, oyunu daha önde oynamaya çalışan bir takım olma hedefindedir, biz her zaman böyle bir takım olmalıyız. Hocamız da oyundan rahatsız. Ama Fenerbahçe taraftarı şunu bilsin; bizim her şeyin yolunda gitmesi için ciddi bir mücadele veriyoruz. Biz gerektiğinde kendi içimizde gereken değerlendirmeleri yapıyoruz, ancak kritik süreçlerde hakkaniyetli bir şekilde sabırlıca hareket etmeliyiz. Fenerbahçe önde oynar önde basar, mevcut oyundan en başta hocamız rahatsız ve tamamen bu yönde bir sistem için çalışıyor. Hocamız bunun çaresini biliyor. Biz de hocamıza inanıyor ve güveniyoruz. Bu haftadan itibaren oyunsal anlamda camianın beklentisini karşılayacak şekilde ilerleyeceğine inanıyor ve takımımıza güveniyoruz” dedi.



“HOCAMIZIN VE OYUNCULARIMIZIN DEĞERSİZLEŞTİRİLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”



Fenerbahçe’nin hedefleri için çıktıkları yolda kimseyi yarı yolda bırakmayacaklarını vurgulayan Emre Belözoğlu, “Kimseyi korumasız yalnız bırakmayacağız. Oyuncularımızın ve hocamızın arkasında duracağız. Biz burada bunu yapacağız. Biz takımımızı korumak adına kulübümüz adına dışarıda zaten mücadelemizi veriyoruz. Hocamıza ağır eleştiriler yapılıyor ama bizi en çok üzen Fenerbahçelilerin yaptığı eleştiriler olur, bizi onlar kırar. Bunun dışında gelen eleştiriler bizi bozmaz ama taraftarımız yanımızda olmazsa bu takımı bu ekibi koruyup sahiplenmezse, onlar bize destek olmazsa bu bizi çok üzer ve yıpratır. Biz hocamızın ve oyuncularımızın değersizleştirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Başta başkanımız olmak üzere camia olarak hiçbirimiz buna müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.



“HOCAMIZIN KARARLARI DOĞRULTUSUNDA ÇOK İYİ BİR TAKIM KURDUK”



Teknik direktör Erol Bulut’un kararları doğrultusunda çok iyi bit takım kurduklarını dile getiren Emre Belözoğlu, “Hocamızla sürekli istişare halindeyiz, sürekli konuşuyoruz, fikir alışverişi yapıyoruz. Biz bu yola sen, ben değil biz olacağız diyerek çıktık ve bundan hiç sapmadık. Bu ekip ruhu takımımıza performans ve oyun anlamında da olumlu etki yapacak” şeklinde konuştu.



“FENERBAHÇE’YE HİZMET ETME ARZU VE İSTEDİĞİ İLE ÇALIŞIYORUZ”



Ekip olarak Fenerbahçe’ye hizmet etme arzu ve istediği ile çalıştıklarını dile getiren Emre Belözoğlu, “Biz işimize konsantreyiz. Ancak bizi bu noktadan saptırmaya, tahrik etmeye çalışıyorlar. Galatasaray ve Beşiktaş birbirine rakip mi değil mi ben anlamadım. Devamlı limitten bahsediyorlar. Sezon başında biz limitle ilgili konuştuğumuzda ‘federasyona güvenmiyor musunuz?’ diyenler şimdi Fenerbahçe nasıl transfer yaptı diyorlar. Herkes kendi işine baksın, federasyon kendi işine bakıyor. Limitlere aykırı bir şey yapıyorsan zaten federasyon var, kurulmuş kurul var” dedi.



“ÜÇ TAKIM AYNI PUANDA ANCAK TEK ODAK FENERBAHÇE”



Emre Belözoğlu, şu an ligde üç takımın aynı puanda olduğunu ifade ederek, “Ancak Galatasaray ve Beşiktaş birbirine rakip değiller, herhalde birbirlerini rakip görmüyorlar ki odaklarında sadece Fenerbahçe var gibi görünüyor. Bunlar hiç doğru yaklaşımlar değil” diye konuştu.



“BİZE VERİLEN LİMİTLER DOĞRULTUSUNDA HAREKET ETTİK, CEZA ALMA RİSKİMİZ YOK”



Fenerbahçe’nin limitler doğrultusunda hareket ettiğini ve ceza alma gibi bir riskinin olmadığını dile getiren Emre Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Kimsenin bilgisi yok ama herkesin fikri var. Her kulübün belli bir limiti var ve bunlar da resmen açıklanıyor. Biz kendimize göre bize verilen limitleri en doğru şekilde kullandık. Limitleri Fenerbahçe üzerinden bu kadar gündeme getirme çabası farklı niyet taşıyor. Bizim mevcut oyuncu kadromuz, yeni kadro kurduk, 18 oyuncu geldiğinde 18 milyon Euro harcadık. Bizim TL olarak kadromuzun maliyetini federasyon sitesinde görebilirsiniz. Transferlerimizi limitin dışında yapıyor algısını oluşturmak isteyenlerin tek bir amacı var, gereksiz gündem yaratmak, Fenerbahçe’yi de bunun bir parçası yapmak. Biz sezon başında limitlerle ilgili açıklama yaparken, durumu anlatırken, kritik dönemden geçerken herkes memnundu, federasyona güveniyoruz deniyordu. Kulübümüz mali yapılanmasını kendi şartları çerçevesinde gerçekleştirdi. Limitimiz belli bir seviyeye geldi. Ondan sonra da transferlerimizi yaptık. Fenerbahçe olunca tutum değişiyor. Bu durum rahatsızlık verici. Federasyonun oluşturduğu bir kurul var, ona göre hareket etmek zorundayız, onun dışına zaten çıkamayız. Bunun sorgulanıyor olması zaten garip...”



“SAĞLIK EKİBİ EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYOR”



Emre Belözoğlu, sağlık ekibiyle ilgili yapılan eleştirilerden rahatsız olduğunu ifade ederek, “Buradaki ekip yıllardır bu kulübün içinde olan, görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan bir ekip. Pelkas ve Tisserand döndü, Luiz Gustavo 2 hafta daha sürecek gibi görünüyor. Sağlık ekibi en iyisini yapmaya çalışıyor. Oyuncular da tesislere gelerek tedavi oluyorlar, ekstra çalışmalar yapıyorlar. Herkes en maksimum performans ve aidiyetle çalışıyor” diye konuştu.



“MESUT ÖZİL’İN MÜTEVAZI VE TAKIMDA TOPARLAYICI BİR KİMLİĞİ VAR”



Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil’in durumu ile ilgili konuşan Emre Belözoğlu, “Mesut Özil’in oynayıp oynamayacağına hocamız karar verecek. Mesut Özil oyuna girdiğinde duyduğu heyecanı, futbola olan özlemini tüm taraftarımıza gösterdi. Top ayağına geldiğinde bazı şeyleri değiştirebileceğini gösterdi, takıma hızlıca adapte olabileceğini gösterdi. Mütevazı ve takımda toparlayıcı bir kimliği var. Mesut Özil’in tecrübelerini tüm takımla paylaşması, herkese yakın ilgi göstermesi hepinizi mutlu ediyor. Neler yapabileceğini tam fit hale geldiğinde herkese gösterecek. Umuyoruz çok başarılı olacak” şeklinde konuştu.



“OYUNCULARIMIZIN HEPSİ BİZİM İÇİN DEĞERLİ VE ÖNEMLİ”



Sarı-lacivertli futbolcuları değersizleştirmek için çaba gösterenlere müsaade etmeyeceklerini kaydeden Belözoğlu, “Oyuncularımızın hepsi bizim için değerli ve önemli. Bu formayı giyen her isim kıymetli. Mert Hakan Yandaş özelinde; oyuncumuzun Fenerbahçe’yi tercih ettiği için nelerin yapıldığını görüyoruz. Sadece Mert Hakan değil tüm oyuncularımız için aynı şey geçerli. Hepsi bu forma için mücadele ediyor ve onları değersizleştirmek isteyenlerin karşısına taraftarımızın çıkması gerekiyor. Fenerbahçe kültürüne aykırı davranmadığı sürece biz her oyuncumuza sahip çıkacağız” dedi.



“DIEGO PEROTTI’NİN MENAJERLERİYLE GÖRÜŞÜYORUZ”



Diego Perotti’nin ameliyat olduğunu hatırlatan Emre Belözoğlu, “Biz oyuncu ile kulübümüz koruyacak şekilde bir sözleşme imzalamıştık. Menajerleriyle görüşüyoruz, bir protokol yapmayı düşünüyoruz. Kafamızda bazı şeyler var. Elimizden geldiği kadar Perotti’ye destek olduğumuzu düşünüyorum. Sezon sonunda ne olacağına birlikte karar vereceğiz. Zor bir ameliyat oldu. Oynamadığı için üzülen, karakterli bir oyuncu. Ben de bilirim o psikolojiyi, bir futbolcu için zor bir süreç. Sezon sonunda Diego Perotti konusunda süreç netleşir” ifadelerini kullandı.



“BEN KENDİMİ BURAYA ADADIM”



Fenerbahçe’de görev yapmanın sorumluluğu ile doğru bildiklerini yapmaya çalıştıklarını dile getiren Belözoğlu, “Fenerbahçe’ye hizmet ediyoruz, belli bir kariyerim, futbol bilgim var. İlişkilerimiz, dostluklarımız, arkadaşlıklarımız var. Biz kimseyle yarış halinde değiliz. İhtiyacımız olan bir oyuncuyu almak için sonuna kadar zorlarız alamazsak da o saatten sonra oyuncuyu değersizleştirmek için bir şey yapmayız. Bu bize yakışmaz. Ben işimi yapmaktan yanayım elimden geldiğince en iyisi için çalışacağım. Benim için başka kimsenin ne dediği önemli değil; Fenerbahçe camiasının ne dediği önemli. Ben kendimi buraya adadım” dedi.



“ARDA TURAN İLE İLGİLİ BİR ŞEY KONUŞMAK İSTEMİYORUM”



Galatasaraylı futbolcu Arda Turan’ın camiasıyla arasının iyi olduğunu sözlerine ekleyen Emre Belözoğlu, “Hocasıyla da arası iyi, ben bir şey konuşmak istemiyorum” diye konuştu.



“VAR KONUSUNDA YETERLİ EKİPMAN VE EHİL İNSAN KAYNAĞINA İHTİYACIMIZ VAR”



Emre Belözoğlu, VAR konusunda görüşmeler yaptıklarını belirterek, “Benim onun dışında söylemek istediğim ve sorguladığım şey şu; iki yıldır hiç üst üste gelmedi mi bu çizgi? Bu sistemin güvenli ve düzgün yürümesi adına gerekenlerin bir an önce yapılması şart. Bir televizyon kanalında, VTR’cinin gönderdiği görüntüyle bu kararın verilmemesi gerekiyor. Bir fotoğrafta bir saniye içinde 24 tane kare var, bu karelerin sadece saniyeler içinde nasıl farklı hale geleceğini hepimiz biliyoruz. Bunun için daha ciddi bir altyapıya daha ehli kişilere ihtiyacımız var. Bu çizgi sisteminin 2 yılda üst üste gelmemesi çok ilginç, hiç denk gelmiyor. Bence yeterli ekipman yeterli insan anlamında orada yeterli olacak sistemin gerektirdiği şeyler yok. Bu sistemin Avrupa’daki gibi kurulması ve yürütülmesi gerekiyor. Bu iş hakkaniyetle ve güven ortamında yapılmalı, tartışmaya ve soru işaretlerine açık olmamalı! Biz onca emek, maddi manevi yatırım yapıyorsak Fenerbahçe haklarını da koruyacağız! Hakkımız olmayan bir şeyi tabii ki istemiyoruz” şeklinde konuştu.



“BİZ OYUNCULARIMIZA GÜVENİYOR VE İNANIYORUZ”



“Biz kendi camiamızla birlikte takımımızı, kulübümüzü korumak için her şeyi yapmaya hazırız” diyen Emre Belözoğlu, “Biz oyuncularımıza güveniyor ve inanıyoruz. Taraftarımız da inanıyor ve güveniyor. Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Sezon sonunda şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Tüm mücadelemiz bunun için ve bir an olsun bundan vazgeçmemiz, geri durmamız mümkün değil” ifadelerini kullandı.



“SÖZLEŞMELİ OYUNCUM HAKKINDA HİÇ KİMSE BÖYLE KONUŞAMAZ”



Galatasaray 2’nci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın açıklamalarına da cevap veren Emre Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Sana ne benim futbolcumdan. Başkasıyla sözleşmesi olan oyuncuyla ilgili konuşmak yöneticilik değil. Bu sadece bizim rahatsızlığımız değil genel anlamda Türkiye’deki diğer bütün takımların da rahatsızlığı. Başka bir takımın oyuncusunun ismini bu kadar rahat şekilde telaffuz edemezsiniz. Fenerbahçeli futbolcunun ismini hiç edemezsiniz bu çok net. Rakip takımın bir oyuncusunu etik kurallar çerçevesinde beğendiğine dair bir açıklama yapmakta sakınca yok ama sen alamadığın futbolcuyu konuşmayacaksın. Ben senin futbolcunla ilgili konuşmuyorum. Biz susuyoruz konuşmuyoruz ortam gerilmesin istiyoruz ama benim sözleşmeli oyuncum hakkında hiç kimse böyle konuşamaz. Böyle futbol yöneticiliği olmaz. Biz hiç kimseyle de yarışmıyoruz transferde, biz Fenerbahçe olarak ihtiyacımız olduğumuz oyuncuyu alıyoruz. Başkanımızın büyük özverisi sayesinde bunu yapıyoruz. Bizim için önemli olan, değerli olan bu takımın sezon sonunda şampiyon olmasıdır; camiamızın da özlemi arzusu budur. Biz bu hedefler doğrultusunda çalışıyoruz. Fenerbahçe’nin vizyonu doğrultusunda orta uzun vadeli planlarla hedeflerimizi gerçekleştirmek için geldik. Sözleşmeli oyuncu hakkında konuşmak doğru ve etik değil. Biz imza atmışız, bizi istiyor diye açıklama yapıyorsun. Buradan görüyoruz ki hala kabul edememişler bazı şeyleri. Nereden biliyorsun oyuncunun seni istediğini? Başakşehir’e İrfan Can Kahveci’nin gelmesi sürecinde de biz vardık. Başkanımız Ali Koç bu gibi süreçlerde her zaman üslubumuzu korumamızı istiyor. Ancak hiç kimse başka bir takımın oyuncusu hakkında bu kadar rahat konuşamaz.”