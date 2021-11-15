Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu; Fenerbahçe'de yaşadığı ayrılık hakkında açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir'de 4'te 4 yaparak önemli bir ivme yakalayan teknik direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir'e gelmeden önce aldığı teklifleri açıklarken Fenerbahçe dönemiyle ilgili Tivibu Spor'da açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli ekipten ayrılma sürecine ilişkin konuşan Belözoğlu, ''Sezon bittiğinde Fenerbahçe'den ayrılmak hem benim, hem de kulüp için doğru olandı'' dedi.

''Sayın başkanımız Ali Koç, fikrini beyan ettiğinde kalmak istemediğimi ben söyledim'' ifadelerini kullanan Belözoğlu, ''Bunun Fenerbahçe için daha iyi olacağını ifade ettim. Sonra da zaten görevi bıraktım'' diye konuştu.