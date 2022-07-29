Emre Belözoğlu'ndan Mesut Özil açıklaması: Ne zaman sahaya çıkacak?

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Başakşehir'e imza atan Mesut Özil'in son durumu hakkında bilgi verdi.

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Maccabi Netanya'yı 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise karşılaşma sonrasında Mesut Özil konusuna değindi.

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Maccabi Netanya'yı eleyerek yoluna devam etti.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Başakşehir'e imza atan Mesut Özil'in sahalara ne zaman çıkacağı konusunu ise Emre Belözoğlu yanıtladı.

TRT Spor'a konuk olan Belözoğlu, "Mesut Özil'in hazır olmak için önünde 20-25 günlük daha bir süreci olacak. Mesut'tan memnunuz, futbol oynamak istiyor. Sonunu iyi yapması gereken bir kariyeri olduğunu düşünüyorum. Bu ülkenin evladı" dedi.