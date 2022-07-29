  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Emre Belözoğlu'ndan Mesut Özil açıklaması: Ne zaman sahaya çıkacak?

Emre Belözoğlu'ndan Mesut Özil açıklaması: Ne zaman sahaya çıkacak?

Emre Belözoğlu'ndan Mesut Özil açıklaması: Ne zaman sahaya çıkacak?

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Başakşehir'e imza atan Mesut Özil'in son durumu hakkında bilgi verdi.

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Maccabi Netanya'yı 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise karşılaşma sonrasında Mesut Özil konusuna değindi.

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Maccabi Netanya'yı eleyerek yoluna devam etti.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Başakşehir'e imza atan Mesut Özil'in sahalara ne zaman çıkacağı konusunu ise Emre Belözoğlu yanıtladı.

TRT Spor'a konuk olan Belözoğlu, "Mesut Özil'in hazır olmak için önünde 20-25 günlük daha bir süreci olacak. Mesut'tan memnunuz, futbol oynamak istiyor. Sonunu iyi yapması gereken bir kariyeri olduğunu düşünüyorum. Bu ülkenin evladı" dedi.

Etiketler Medipol Başakşehir meust özil başakşehir
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Demet Akalın yabancı uyruklulara küfrü bastı: ''Bir si.... gidin!''
TÜRK-İŞ yöneticileri el hareketi ile işçilere hakaret etti
Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı (18 - 24 Temmuz)
0 km ve 2. elde fiyatlar uçunca...
4 dakikada şarj olan hız canavarı ortaya çıktı
Demet Özdemir yeni dizisinde de yine çok cesur
Tuğba Ekinci'den bikini şov! Peş peşe paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdıracak video paylaşım
Yılmaz Özdil ''şahlanışın tabelası'' deyip bu fotoğrafı paylaştı
Araç sahiplerine kötü haber: Zam geliyor!