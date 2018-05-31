Eren Derdiyok'a Göztepe kancası !

Teknik direktör Bayram Bektaş yönetimin daha önce listeye aldığı Trabzonsporlu Hugo Rodallega'nın listesinde olmadığını belirtirken, asıl hedefinin Galatasaraylı Eren Derdiyok'un da olduğu öğrenildi.

GOMİS'İN GÖLGESİNDE KALDI



Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon gol kralı olan Gomis'in gölgesinde kalan ve şans bulamayan Eren Derdiyok'a talip olan Bektaş, yönetimden golcü oyuncunun alınmasını istedi.Sarı-kırmızılı ekiple 1 yıl daha sözleşmesi bulanan Türk asıllı İsviçreli futbolcu, G.Saray yönetimine ayrılmak istediğini bildirdi.

Bunun üzerine devreye giren Göztepe, futbolcunun menajeriyle temasa geçerken olumlu dönüş alması halinde G.Saray ile bonservis bedeli için masaya oturacak.

TRABZON VE BASEL TALİP



Göztepe'de Bayram Bektaş'ın transfer listesinde yer alan Eren Derdiyok'a altyapısından yetiştiği İsviçre ekibi Basel talip oldu. Eren, İsviçre ekibinde 2006-2009 yılları arasında top koşturmuştu. Trabzon ise G.Saray'dan Okay Yokuşlu karşılığında Eren'i istedi.

İSVİÇRE MİLLİ TAKIMINDA

Eren Derdiyok, İsviçre Milli Takımı'nda da forma giyiyor. İsviçre ile Rusya'da yapılacak 2018 Dünya Kupası organizasyonuna da katılacak olan Eren, 48 kez milli olurken toplam 10 gol attı.Basel'in yanı sıra Almanya'da Bayer Leverkusen, Hoffenheim formaları da giyen 29 yaşındaki golcü oyuncu 2014-2016 yılları arasında da Kasımpaşa'da top koşturdu.