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Son ankette Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi fark

Son ankette Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi fark
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CHP'nin 38'inci Olağan Kurultay davasına ilişkin "mutlak butlan" tartışmaları devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "performans anketi"nin sonuçları açıklandı.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultay davasına ilişkin 'mutlak butlan' tartışmaları devam ediyor. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme kararı ile partinin genel başkanlığı koltuğuna dönmeye olumlu sinyaller vermesi üzerine CHP cephesinden tepkiler büyüdü. 

Bu tepkiler devam ederken Ankara Araştırma ve Danışmanlık'ın Haziran ayında yaptığı araştırmada Özel'in 19 Mart sonrası liderlik performansı ölçüldü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mart'ta İBB'ye yönelik operasyonda İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanması sonrası oluşan protestolarda gösterdiği genel başkanlık performansına dair yapılan ankette ''Özgür Özel'in 19 Mart'tan bu yana performansını başarılı buluyor musunuz?'' sorusuna verilen yanıtlar şöyle: 

Yüzde 46.4 Başarılı Buluyorum
Yüzde 33.6 Başarısız Buluyorum

Ankara Araştırma ve Danışmanlık Araştırma Direktörü Mert Uzunsoy sonuçları paylaşarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP Genel Başkanı olduğu 13 yıl boyunca bu başarı oranının yarısına dahi hiç ulaşamadığını söyledi. 

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultay davasına ilişkin "mutlak butlan" tartışmaları devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "performans anketi"nin sonuçları açıklandı.

28 ildeki son anketten hem AK Parti'ye, hem MHP'ye, hem Erdoğan'a hem de Bahçeli'ye kötü haber28 ildeki son anketten hem AK Parti'ye, hem MHP'ye, hem Erdoğan'a hem de Bahçeli'ye kötü haberHaber

 

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Etiketler anket son anket kemal kılıçdaroğlu özgür özel mutlak butlan kayyum CHP anket sonucu ankara araştırma
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