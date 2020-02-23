Ersun Yanal istifa etti mi ?

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, 20 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup etti. Bu mağlubiyetin ardından İHA'nın haberine göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal istifa etti.

FENERBAHÇE'DEN YALANLAMA GELDİ

NTV'ye konuşan Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, Ersun Yanal'ın istifa ettiğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"GEREKLİ ŞEYLERİ 1-2 GÜN SONRA ERSUN HOCA SÖYLER"

Volkan Kazak, derbide kırmızı kart gören teknik direktör Ersun Yanal'ın yerine basın toplantısına katıldı.

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'i eleştiren Kazak, soru almadığı basın toplantısında şunları kaydetti:

"Söyleyeceklerim mazeret değil ama yine hakem tartışılıyor. Serdar Aziz'e yapılan pozisyonda penaltı için VAR'a gitmiyor, Donk'un kırmızı olması lazım. VAR kayıtları vardır dinlesinler, hakemin içeride oyuncularımıza baskı altına almak için söylediği şeylerin analizi yapılabilir. Soru almayacağım, benim söyleyeceğim hiçbir şey sizi tatmin etmeyecektir. Gerekli şeyleri 1-2 gün sonra Ersun hoca söyler."