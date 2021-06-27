  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Euro 2020'de Hollanda'yı eleyen Çekya çeyrek finalde

Euro 2020'de Hollanda'yı eleyen Çekya çeyrek finalde

Euro 2020'de Hollanda'yı eleyen Çekya çeyrek finalde

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda Çekya, Hollanda'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu devam ediyor. D Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Çekya, C Grubu lideri Hollanda'yla karşı karşıya geldi.

İlk yarıda iki takım da dengeli bir oyun sergiledi. Ancak iki takım savunmaları da başarılı bir performans sergiledi ve ilk yarı 0-0'lık bir eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda Hollandalı oyunculara bir bir kartlar çıkmaya başladı ve de Light, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bir kişi eksik rakibine karşı iyi bir oyun sergileyen Çekya, 68. dakikada Holes ile 1-0 öne geçti.

80. dakikada sahneye çıkan Schick, durumu 2-0'a getirdi ve maçın skorunu belirledi.

Bu skorla Çekya, çeyrek finale yükselirken, Hollanda turnuvadan elendi..

 

Etiketler çekya çeyrek final euro 2020
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: İşte emekliden memura alınacak yeni maaşlar
Survivor Nagihan Karadere'den bomba cinsel ilişki itirafı
İrem Derici sosyal medyadan ilan verdi: Beni dövecek birini arıyorum
1 Temmuz'da tüm yasaklar kalktı; onlar kaldı!
Yurt dışından Türkiye'ye gelenlerle ilgili yeni karar
Haziran ayında fiyatlar arttı: İşte marka marka en ucuz sıfır otomobiller
Sınav soruları çalındı mı? Sosyal medya bu olayı konuşuyor!
Tatilcilerin Kurban Bayramı'ndaki adresi belli oldu: Doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı
Polisin attığı ses bombasına ''Çocuk uyuyor'' dedi, gözaltına alındı
Tanesi 5 lira: Devlet getirene 2.5 milyon lira ödeyecek