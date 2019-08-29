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  4. 29 Ağustos 2019 08:25

Falcao bombası patladı! Fransız basını açıkladı

Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. L'Equipe, Monaco'nun Kolombiyalı yıldız konusunda fikir değiştirdiğini ve yıldız golcünün Galatasaray'a transferinin an meselesi olduğunu yazdı.

Falcao bombası patladı! Fransız basını açıkladı
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Cimbom, Radamel Falcao'da mutlu sona ulaşıyor. Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Süper yıldız için flaş bir gelişme yaşandı.

Fransa'da yayın yapan L'Equipe'in verdiği habere göre Monaco yönetimi, Falcao ile yaptığı son görüşmenin ardından fikrini değiştirdi ve oyuncunun Galatasaray'a gitmesine onay verdi. Gazete o gelişmeyi "Falcao'nun Galatasaray'a transferi çok yakın" ifadeleriyle duyurdu.

Haberde, Monaco ve Galatasaray'ın transferi resmi olarak açıklamaya çok yakın oldukları da ifade edildi.

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