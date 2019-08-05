  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 05 Ağustos 2019 08:01

Falcao için bir resmi açıklama daha!

Galatasaray'da golcü futbolcu Falcao için girişimler sürüyor. Futbolcu ile anlaşan ve kulübü Monaco ile temasa geçen Sarı Kırmızılı kulüp tecrübeli futbolcu için artık gün saymaya başladı. Menajer Ahmet Bulut, Galatasaray'ın Falcao transferiyle ilgili önemli açıklamalarda...

Falcao için bir resmi açıklama daha!
A+ A-

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Radamel Falcao hakkında flaş bir açıklama geldi.

Galatasaray'ın transfer görüşmeleri için yetkilendirdiği menajer Ahmet Bulut, bir süredir bulunduğu Monaco'dan İstanbul'a döndü.

FALCAO'DAN HARİKA FRİKİK

"3-5 GÜN İÇİNDE NETLEŞİR"

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Ahmet Bulut, "Falcao hakkında şu an konuşmam doğru değil. Transfer için uğraşıyoruz. Falcao sözleşmeli bir oyuncu ve şu anda konuşmam doğru olmaz. Herkesi anlıyorum ama uğraşıyoruz. Transfer 3-5 gün içinde netleşir" dedi.

FALCAO NE DEMİŞTİ?

Monaco'nun Sampdoria oynadığı maç sonrasında konuşan Falcao, "Monaco yeni bir sözleşme teklifinde bulunmadı. Bu yüzden geleceğimi ve ailemi düşünmem gerekiyor. Gelen teklifleri inceliyorum. Bunlar kariyerim için iyi fırsatlar. Şu an teklifleri değerlendiriyorum. Bir profesyonel gibi davranacağım ama bütün bunların çabuk bir şekilde çözülmesini istiyorum. Başkan kalmamı istiyor ama dediğim gibi sözleşmemin bitmesine 1 yıl kaldı ve ailemi düşünmeliyim. Kariyerim için çok önemli teklifler aldım" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray , Gaziantep'te hücre evi baskınında patlama , falcao , ahmet bulut , radamel falcao
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM