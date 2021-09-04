Falcao'nun yeni takımı açıklandı

Galatasaray'ın yolları ayırdığı Radamel Falcao, İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yla resmen sözleşme imzaladı.

Sarı kırmızılılarda istenilen performansı gösteremeyen ve büyük hayal kırıklığı yaşatarak takımdan gönderilen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya transfer oldu.

Daha önce İspanyol basınından çıkan haberlere göre, Sarı kırmızılılardan 5 milyon Euro garanti ücret alan Falcao'nun maaşının bir kısmını Galatasaray'ın ödeyeceği belirtilmişti.

35 yaşındaki golcü, daha önce Atletico Madrid forması altında La Liga'da iki sezonda 52 gol kaydetmişti.