Fatih Karagümrük'ten Fabio Borini için resmi açıklama
Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile adı geçen Fabio Borini ile ilgili çıkan transfer haberlerini yalanladı.
Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Fabio Borini ile çıkan transfer haberleri gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.
31 yaşındaki hücum oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
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