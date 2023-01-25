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Fatih Karagümrük'ten Fabio Borini için resmi açıklama

Fatih Karagümrük'ten Fabio Borini için resmi açıklama
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Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile adı geçen Fabio Borini ile ilgili çıkan transfer haberlerini yalanladı.

Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Fabio Borini ile çıkan transfer haberleri gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

31 yaşındaki hücum oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Etiketler fenerbahçe Fabio Borini açıklama
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