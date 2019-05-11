Fatih Terim'den Çaykur Rizespor maçı yorumu

Fatih Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Çaykur Rizespor'un ligin ikinci yarısının çok önemli takımlarından biri olduğunu, içeride ve dışarıda başarılı sonuçlar aldığını belirtti.

Rize'ye çok sakin, bilinçli, inançlı geldiklerini aktaran Terim, "Bunu sahada korumaya çalıştık. Oyunun enteresan gel-gitleri oldu. İlk yarıda penaltıyı atsak 2 farklı öne geçsek oyun kopabilirdi. Devre sonu bize yakışmayan bir gol yedik. Bizim, rakibin fırsatları var. İkinci yarı oyunun kontrolünü tam ele geçirmişken şok bir gol daha yedik. Ardından maçı bırakmayan, devam eden bir Galatasaray izledik. İki gol daha oldu ve üç puan ile gidiyoruz. Bu, bize bir avantaj ve kredi daha sağladı. Her şeye rağmen moral ve puan önemli. Oyuncularımı bırakmadıkları için kutluyorum." diye konuştu.

"PAZAR GÜNÜNE KADAR İKİ MAÇ OYNAYACAĞIZ"

Zaman zaman kalite yönünde yükselen bir maç olduğunu dile getiren Fatih Terim, "Şimdi tamamen konsantrasyonumuzu kupaya çeviriyoruz. İş kolay değil. Pazar gününe kadar iki maç oynayacağız. Dokuz günde seyahat, deplasman, hava değişimi... İnşallah Galatasaray hepsinden alnının akı ile çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

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"EMRE AKBABA İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM"

Terim, sarı-kırmızılı futbolcu Emre Akbaba'nın sakatlığıyla ilgili şunları kaydetti:

"Emre, ambulansla hastaneye gitti. Çok üzgünüm. Talihsiz bir şekilde 5 ay bizden ayrı kaldı. Aynı anda olayı jest ve mimiklerden anladık. Emre için Galatasaray için çok üzgünüz. Emre, dönmek için çok çaba harcadı, çalıştı. Böyle durumlarda 'Allah beterinden saklasın.' diyoruz. Her şerde bir hayır vardır. Başta Emre'nin annesi olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum."

PENALTI TARTIŞMASI

Galatasaray'ın ikinci golündeki penaltı pozisyonunda Mbaye Diagne ile Sinan Gümüş arasındaki tartışma ve itişmelerle ilgili Terim, şöyle konuştu:

"Bunlar olacak şeyler. Olmasa daha iyi. Bazen böyle şeyler oluyor. O anki oyuncu haletiruhiyesi. İkinci 'Sıkıntı olur' diye Sinan'ı tembih ettim. Birinciyi affettirmek için 'Ben atayım' dedi. Bundan sonra demek iki gol atması için böyle bir joker kullanmak lazım. Vay benim dediğim olmadı gibi değil. 32 senedir hocayım. Hep benim dediğim oldu, bundan sonra da olur. Bazen oyuncuların sinirlenmesi hoşuma gider. Provokatif değil de bu yönden bakmak lazım. Diagne de hırslanmış. Sinan 'Barışıp döneyim' diyor. Güzel şeyler bunlar."

Fatih Terim, şampiyonluk yarışında inanmayanların çok fazla olduğunu aktararak, "Yorumlarda çok fazla oralara konulmamıştık. Ben hep söylüyordum. Matematiksel olarak olayın içindeysek bir umut vardır. Vazgeçmemiz mümkün değil. Yetiştik, yakaladık, geldik, geçtik. Averajla da olsa. Oyuncularımı kutluyorum. Galatasaray camiası bundan sonra daha çok sarılacaktır bu işe" ifadelerini kullandı.

