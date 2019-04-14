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  4. 14 Nisan 2019 19:04

Fatih Terim'den derbi öncesinde ceza tepkisi!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olurken sarı-kırmızılılar Ülker Stadı'na Marcao ve Luyindama'dan yoksun çıkıyor. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, iki oyuncuya verilen cezalara tepki gösterdi

Fatih Terim'den derbi öncesinde ceza tepkisi!
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Lider Başakşehir'in puan kaybettiği haftada 19 yıldır yenemediği Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray, sahaya as stoperleri Marcao ve Luyindama'dan eksik çıkıyor. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim maç öncesinde yayıncı kuruluşa verdiği röportajda bu konuya dikkat çekti ve verilen cezalara tepki gösterdi.

Tecrübeli çalıştırıcı "Luyindama ve Marcao... Fenerbahçe maçı öncesi böyle şeylere denk geliyoruz. Maalesef rakiplerimize bunlar denk gelmiyor. Hatta kırmızılara sarı bile çıkmıyor. Semih de uzun yıllar burada oynamış, hatta burada kazandığımız şampiyonlukta oynayan bir oyuncumuz" ifadelerini kullandı.

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