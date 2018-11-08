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  4. 08 Kasım 2018 15:15

Fenerbahçe Abdullah Avcı ile prensipte anlaştı iddiası

Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda en önemli hedef belirlendi. Abdullah Avcı için sezon sonuna kadar beklenecek.

Fenerbahçe Abdullah Avcı ile prensipte anlaştı iddiası
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Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda bir numaralı hedef Abdullah Avcı! Gelecek sezon başında Abdullah Avcı'yı getirmek isteyen yönetim, bu seneyi bir şekilde bitirme hedefinde. Yönetim son dönemde birçok hocayı değerlendirdi ancak net olan yol haritası şu ki, yönetim Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile gelecek sezon için prensip anlaşması sağladı ve bu sezonu bir şekilde bitirme hedefinde.

Eğer Koeman yönetiminde sonuçlar çok kötü giderse önümüzdeki günlerde geçici bir teknik adam da göreve gelebilir ama temel plan ve hedef, gelecek sezon Abdullah Avcı ile çalışmak.
Fenerbahçe bu konuda Abdullah Avcı ile bir prensip anlaşmasına da vardı. (FUTBOL ARENA)

abdullah avcı , Fenerbahçe , başakşehir , Spor Toto Süper Lig
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