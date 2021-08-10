Fenerbahçe açıkladı: İşte Kemal Ademi'nin yeni takımı
Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin bonservisiyle birlikte FK Khimki'ye transfer olduğunu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kemal Ademi, bonservisiyle birlikte Rusya Ligi takımlarından FK Khimki’ye transfer olmuştur. Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
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