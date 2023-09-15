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Fenerbahçe Burak Kapacak ayrılığını resmen duyurdu

Fenerbahçe Burak Kapacak ayrılığını resmen duyurdu
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Fenerbahçe, genç oyuncu Burak Kapacak'ın EMS Yapı Sivasspor'a kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçeli genç oyuncu Burak Kapacak'ın bir sezonluğuna EMS Yapı Sivasspor'a kiralandığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 sezonu yapılanmasına devam edilen profesyonel futbol takamımızda oyuncularımızdan Burak Kapacak, bir sezonluğuna EMS Yapı Sivasspor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılı bir sezon diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe burak kapacak ayrılık
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