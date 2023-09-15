Fenerbahçe Burak Kapacak ayrılığını resmen duyurdu
Fenerbahçe, genç oyuncu Burak Kapacak'ın EMS Yapı Sivasspor'a kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçeli genç oyuncu Burak Kapacak'ın bir sezonluğuna EMS Yapı Sivasspor'a kiralandığı bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 sezonu yapılanmasına devam edilen profesyonel futbol takamımızda oyuncularımızdan Burak Kapacak, bir sezonluğuna EMS Yapı Sivasspor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılı bir sezon diliyoruz" ifadesi kullanıldı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol