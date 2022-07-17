Fenerbahçe forvbet transferinde yeni gelişme: Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi

Yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken Joao Pedro ile büyük oranda anlaştı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Jorge Jesus ile şampiyonluk hasretini dindirmek isterken, yaptığı transferlerle de ses getirmeye devam ediyor. Sarı-Lacivertliler şu ana kadar Henrique Lincoln, Willian Arao, Emre Mor, Tiago Çukur, Joshua King ve Bruma'yı kadrosuna katarken, birçok isimle de temaslarını sürdürüyor.

Bu isimlerden biri de Joao Pedro... Gol yollarında etkili bir ismin kadroya katılmasını isteyen Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un bu talebi üzerine harekete geçen yönetim Pedro'yu liste başına yazarken Brezilyalı oyuncu için önemli gelişmeler yaşanıyor.

MENAJERİ İSTANBUL'DA!

İsmi Galatasaray ile de sıklıkla anılan 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun menajeri Marco Piccioli, Fenerbahçe ile görüşmek için cumartesi gecesi İstanbul'a adım attığı öğrenilirken, yapılacak son görüşmelerin ardından Joao Pedro'nun Fenerbahçe'ye transferinin netlik kazanması bekleniyor.

JOAO PEDRO'NUN FENERBAHÇE'YE MALİYETİ NE KADAR?

Fenerbahçe, Cagliari ile 5 milyon euro bonservis artı 1.5 milyon Euro bonuslar karşılığında anlaşma sağladı, oyuncu ile de 3 yılda toplam 7.7 milyon euroya el sıkışıldı.

Joao Pedro, geçtiğimiz sezon Cagliari formasıyla Serie A'da çıktığı 37 maçta 13 gol 4 asistlik katkı sağlamıştı.

JOAO PEDRO'NUN PERFORMANSI

Brezilya asıllı olan İtalya Milli Takımı'nda 1 kez forma giyen Joao Pedro, kariyerinde daha önce Atlético Mineiro, Vitoria Guimares, Palermo, Penarol, Santos, Estoril gibi takımların formasını giydi. Joao pedro, 2014 yılında Estoril'den Cagliari'ye 1,3 milyon Euro karşılığında transfer oldu.