Fenerbahçe, Galatasaray’ı eleyip finale çıktı
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Yarı Final rövanş maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Yarı Final rövanşında Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Fenerbahçe’yi konuk etti. Sarı-lacivertliler 1. dakikada Marcano'nun golü ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
GALATASARAY İKİNCİ YARIDA GOLLERİ BULDU
Sarı-kırmızılılar 56. dakikada Ebru Topçu'nun penaltıdan attığı golü ile skoru eşitlerken, 85. dakikada da Berna Yeniçeri'nin serbest vuruştan kaydettiği golle skor 2-1 oldu.
FENERBAHÇE UZATMADA SKORU EŞİTLEDİ
Fenerbahçe daha sonra mücadelenin 90+4. dakikasında Coleman'ın penaltı golü ile skoru 2-2'ye getirdi. Mücadelenin geri kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 tamamlandı.
FENERBAHÇE FİNALE YÜKSELDİ
İlk maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe, bu sonuçla Kadın Futbol Süper Ligi'nde finale yükseldi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol