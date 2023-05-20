Fenerbahçe, Galatasaray’ı eleyip finale çıktı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Yarı Final rövanş maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Yarı Final rövanşında Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Fenerbahçe’yi konuk etti. Sarı-lacivertliler 1. dakikada Marcano'nun golü ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

GALATASARAY İKİNCİ YARIDA GOLLERİ BULDU

Sarı-kırmızılılar 56. dakikada Ebru Topçu'nun penaltıdan attığı golü ile skoru eşitlerken, 85. dakikada da Berna Yeniçeri'nin serbest vuruştan kaydettiği golle skor 2-1 oldu.

FENERBAHÇE UZATMADA SKORU EŞİTLEDİ

Fenerbahçe daha sonra mücadelenin 90+4. dakikasında Coleman'ın penaltı golü ile skoru 2-2'ye getirdi. Mücadelenin geri kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 tamamlandı.

FENERBAHÇE FİNALE YÜKSELDİ

İlk maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe, bu sonuçla Kadın Futbol Süper Ligi'nde finale yükseldi.