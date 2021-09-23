Fenerbahçe - Giresunspor maçında yangın çıktı
Fenerbahçe ile Giresunspor'un karşı karşıya geldiği maçta statta küçük çaplı bir yangın çıktı.
Fenerbahçe'nin Giresunspor ile oynadığı mücadelede kısa süreli bir tehlike yaşandı.
Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nun çatısındaki ısıtma sisteminde küçük bir yangın çıktı.
Tüm gözlerin döndüğü yangına bir görevli hızlıca müdahale ederek olası tehlikelerin önüne geçti
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