  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe - Giresunspor maçında yangın çıktı

Fenerbahçe - Giresunspor maçında yangın çıktı

Fenerbahçe - Giresunspor maçında yangın çıktı

Fenerbahçe ile Giresunspor'un karşı karşıya geldiği maçta statta küçük çaplı bir yangın çıktı.

Fenerbahçe'nin Giresunspor ile oynadığı mücadelede kısa süreli bir tehlike yaşandı.

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nun çatısındaki ısıtma sisteminde küçük bir yangın çıktı.

Tüm gözlerin döndüğü yangına bir görevli hızlıca müdahale ederek olası tehlikelerin önüne geçti

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe giresunspor
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'de ayda tam 30 bin TL kazanıyordu... Herşeyi bir kenara bıraktı ve...
Kourtney Kardashian ve Megan Fox’un üstsüz pozları olay oldu
Faiz düştü, döviz uçtu! Dolar, Euro ve altında büyük yükseliş
Emel Sayın'dan yıllar sonra gelen itiraf
Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı: Sürpriz karar!
Ünlü anketçiden çok konuşulacak Bahçeli - Erdoğan iddiası
Serdar Ortaç'tan konserde büyük terbiyesizlik: ''Ağzına sı.tı!''
İstanbul'da kripto para operasyonu! AYlık kazançları şoke etti
İşte dünyanın en zengin 25 ailesi
Selçuk Bayraktar'ın yeni İHA'sı TEKNOFEST'te görücüye çıktı