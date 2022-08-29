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Fenerbahçe istemişti: Alexander Sörloth transferi resmen açıklandı

Fenerbahçe istemişti: Alexander Sörloth transferi resmen açıklandı

İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad, Alexander Sörloth'u 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Son dönemde ismi Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oldu. Bonservisi Leipzig'de bulunan Norveçli golcü, İspanya La Liga ekibi Real Sociedad'a kiralandı.

Transferi sosyal medya hesabından duyuran Sociedad, Sörloth'la 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sörloth geçen sezon da kiralık olarak Real Sociedad'da oynamıştı.

26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Sociedad formasıyla 44 resmi maçta 8 gol atmıştı.

Etiketler Sörloth
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