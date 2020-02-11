Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı canlı izle | FB canlı maç izle

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu rövanş maçında Fenerbahçe evinde Kırklarelispor'u konuk edecek. Kırklareli'nde oynanan ilk maçta Mevlüt Erdinç golleri ve İbrahim Sürgülü'nün kendi kalesine attığı golle 3-0 kazanan ve büyük avantaj sağlayan Fenerbahçe bu akşam Şükrü Saraçoğlu'nda yarı final biletini almak istiyor. Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Ayrıca A Spor'dan canlı yayınlanacak bu mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

FENERBAHÇE - KIRKLARELİSPOR MAÇI İLK11'LERİ

Fenerbahçe: Harun, Deniz, Rami, Falette, Murat, Tolgay, Mehmet, Tolga, Ferdi, Zajc, Mevlüt Erdinç

Kırklarelispor: İbrahim, Davut, Müslüm, İbrahim Sürgülü, Bahadır, Emre, Yüksel, Emre Balkı, Caner, Mert, Hacı Ömer

FENERBAHÇE - KIRKLARELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde karşılaşacak olan Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Aspor'dan canlı yayınlanacak maçın canlı anlatımı Mynet.com'da...

FENERBAHÇE KIRKLARELİSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI

ÖĞRENCİ TRİBÜNÜ: 2,50 TL

MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 5,00 TL

FENERIUM ÜST- MARATON ÜST A-I BLOK: 9,00 TL

FENERIUM ÜST- MARATON ÜST B-H BLOK: 10,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 11,50 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 12,50 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK: 14,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 16,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H BLOK: 20,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT C-G BLOK: 22,50 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 27,50 TL

MARATON ALT E BLOK: 35,00 TL

FENERIUM ALT AVİS E BLOK: 38,5 TL

TÜRKİYE KUPASI MAÇLARININ HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş mücadelelerinde görev alacak hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçları, 11 Şubat Salı, 12 Şubat Çarşamba ve 13 Şubat Perşembe tarihlerinde oynanacak. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre rövanş mücadelelerinde düdük çalacak hakemler şu şekilde:

11 Şubat Salı

20.30 Fenerbahçe – GMG Kırklarelispor: Suat Arslanboğa

12 Şubat Çarşamba

20.30 Galatasaray – Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

13 Şubat Perşembe

17.00 BB.Erzurumspor – Trabzonspor: Erkan Özdamar 19.15 DG.Sivasspor – Antalyaspor: Fırat Aydınus



