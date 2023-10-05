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Fenerbahçe PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe PFDK'ye sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi ''hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında yaptığı açıklamalar'' nedeniyle PFDK'ye sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, sarı-lacivertli kulübü internet sitesinde yayınlanan 'hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar' nedeniyle PFDK'ye gönderdi.

Müşavirlik, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'yi de kulübün internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan 'hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar' nedeniyle disipline verdi.

Hukuk Müşavirliği, Tümosan Konyaspor Kulübünü de aynı gerekçeyle disiplin kuruluna sevk etti.

 

Etiketler Fenerbahçe FUTBOL PFDK tff
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