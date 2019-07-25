Fenerbahçe Simon Kjaer'i 2 yıllığına kiraladı

Fenerbahçe’nin Kjaer’i 2 yıllığına kiralama bedeli ödemeden Sevilla’dan kiraladı.

Eşi ve ailesiyle uzun süredir İstanbul’da tatilde olan Kjaer ile anlaşma sağlandı. Fenerbahçe, stoperdeki açığı bu transferle kısa sürede kapatmayı planlıyor. Anlaşmanın belli prosedürlere kaldığını bildirildi.

A Spor'da yer alan habere göre Sevilla'yla 2021'e kadar mukavelesi bulunan tecrübeli stoperin Fenerbahçe'ye gelişiyle ilgili maddi detaylar ise henüz açıklanmadı.

Eljif Elmas'ın transferiyle birlikte kasasına yüklü miktarda para koyan Fenerbahçe, Kjaer'i "Mecburi satın alma opsiyonlu kiralık" yöntemiyle kadrosuna katacak.

