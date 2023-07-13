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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Sözleşmesi feshedildi
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Tanzanyalı futbolcusu Mbwana Samatta'nın sözleşmesini feshetti.

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, 2021-22 sezonunda Aston Villa'dan transfer ettiği Mbwana Samatta ile yollarını ayırdı. Bu sezon Genk ile 36 maça çıkan Tanzanyalı futbolcu, 6 gol 1 asistlik katkı sağladı. 30 yaşındakı futbolcu, Yunanistan'ın PAOK ekibi ile sözleşme imzalayacak. Sarı-lacivertliler bu transferle 2.75 milyon Euro maaş yükünden de kurtulmuş oldu.

DHA

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe samatta
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