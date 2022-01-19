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Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi: İsmail Kartal'dan kesik yedi

Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi: İsmail Kartal'dan kesik yedi

Fenerbahçe'de Altay maçı öncesi Mesut Özil sürprizi yaşandı. Sarı-Lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, Mesut Özil'in sakatlığı bulunmamasına rağmen yedek bıraktı.

 Altay ile karşılaşan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal'dan Mesut Özil tercihi geldi.

MESUT ÖZİL 11'DE YOK

Mesut Özil'in sakatlığı olmamasına rağmen yedek başlaması sosyal medyada gündem oldu. Mesut yerine forvet arkasında Pelkas'ı değerlendirdi.

FERDİ DE HÜCUM HATTINDA

Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana kanat bek veya bek olarak kullandığı Ferdi Kadıoğlu ise uzun süre sonra hücum hattında görev buldu.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe mesut özil
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