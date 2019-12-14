Fenerbahçe'de Miha Zajc ve Hasan Ali depremi!

Fenerbahçe'de ayağına aldığı darbe nedeniyle sakatlanan Miha Zajc'ın ayak bileği bağlarında kopma tespit edildi, Slovak oyncunun en az 4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sarı-lacivertliler devre araısnda Zajc'ı elden çıkararak, FFP konusunda rahatlama yaşamayı bekliyordu.

Sakatlanan bir diğer isim olan Hasan Ali Kaldırım'ın ise ayak tabanında ödem ve kısmi yırtık tespit edildi.

Fenerbahçe bu iki oyuncunun sakatlığı ile ilgili bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Hasan Ali Kaldırım:

Bu sabah antrenmanda ayağının altında ağrı hissetmiş yapılan muayene ve tetkikler sonuçunda plantar fasia da ödem ve kısmi yırtık oluştuğu tespit edilip tedavisine başlanılmıştır.

Miha Zajc:

Bu sabah antrenmanda ayak bileğine aldığı darbe sonucunda ayak bileği dönmüş ve ayak bileği bağlarında kopuk tespit edilmiştir.

Her iki sporcunun da tedavisine başlanılmıştır.

