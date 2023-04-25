Fenerbahçe'den İstanbulspor maçı ile ilgili açıklama: VAR kayıtlarını talep ediyoruz

Fenerbahçe Süper Lig'in 31. haftasında oynanan ve 3-3 beraberlikle sonuçlanan İstanbulspor karşılaşması ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin 31. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe kritik mücadelede İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hayati öneme sahip mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlanırken, karşılaşmanın ardından Fenerbahçe resmi kanallarından bir açıklama geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada Sarı-Lacivertliler VAR kayıtlarının yayınlanmasını talep etti.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

"Maçın 5. dakikasında Fenerbahçe Futbol Takımımızın golünü hangi refleks ile iptal ettiniz? Hakem ile VAR hakemi arasında bu pozisyonda ne gibi bir konuşma geçmiştir?

Maçın 22. dakikasında İstanbulsporlu futbolcu Mehmet Yeşil’in el ile oynadığı pozisyon hangi refleks ile görmezden gelinmiştir?

Maçın 22. dakikasındaki net penaltı pozisyonu ile ilgili hakeme hiçbir uyarıda bulunmayan VAR, maçın 52. dakikasında İstanbulspor’un pozisyonunda hangi refleks ile devreye girerek olmayan bir penaltının kararını vermiştir?

Maç boyunca rakip oyuncuların ortaya koyduğu ağır temaslı oyuna dair verilmesi gereken kartlar hangi refleks ile yok sayılmıştır?

Maça etki eden, sonucu tayin eden kararların sahibi hakem ve VAR hakemi arasında geçen konuşmaların yayınlanmasını ivedilikle talep ediyoruz.

"Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor, Vavacars Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ve son olarak İstanbulspor maçlarında sonuca etki eden kararların, bir kulübün ortaya koyduğu maddi manevi emeklerin, hakkı yenen milyonlarca taraftarın hesabını kimin vereceğini açıklamanızı istiyoruz."