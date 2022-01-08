Fenerbahçe'den Jessica Çarmıklı açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, kadın futbol takımının menajeri Jessica Çarmıklı'nın, 2021-2022 sezonunda futbolcu olarak takımda yer alacağını açıkladı.

Sezon başında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda menajerlik görevine getirilen Jessica Çarmıklı, yeşil zemin üzerinde de sarı lacivertli formayı terletecek.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımızın Menajeri Jessica Çarmıklı, 2021-22 sezonunda futbolcu olarak da takımımızda görev alacak" ifadelerine yer verildi.

Jessica, 6 numaralı formayı giyecek.