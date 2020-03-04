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  4. 04 Mart 2020 09:25

Fenerbahçe'den köy camisine yardım

Fenerbahçe Spor Kulubü Tesisleri'nin bulunduğu Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Bıçkıyanı Köyü'nde bulunan Merkez Cami'nde bakım onarım masraflarını, sarı-lacivertliler üstlendi.

Fenerbahçe'den köy camisine yardım
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Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı olan Bıçkıyanı Köyü’nde bulunan Merkezi Cami’nde bakım onarım çalışmaları yapıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında köy caminin halılarının tamamı değiştirildi. Elektrik aksamının yanı sıra avizeleri yenilenen caminin tüm temizliği de yapıldı. Camide bakım onarım çalışmalarının tamamının sona erdiğini dile getiren köy muhtarı Cihan Bayrak, desteklerinden ötürü Fenerbahçe Spor Kulübü'ne teşekkürlerini iletti.

Bayrak, "Fenerbahçe Spor Kulübü'ne verdikleri destekten ötürü teşekkür ederim. Camide halıların değişiminden diğer yapılan tüm işlemlere kadar destek oldular" dedi.

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duzce , kaynasli , Bıçkıyanı Köyü , Fenerbahçe Spor Kulubü Tesisleri
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