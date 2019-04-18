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  4. 18 Nisan 2019 09:38

Fenerbahçe'nin eski yıldızları hünerlerini sergiledi

Fenerbahçe'nin eski futbolcuları kulüp tesislerinde maç yaptı.

Fenerbahçe'nin eski yıldızları hünerlerini sergiledi
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Fenerbahçe'de geçmiş sezonlarda forma giyen eski futbolcular, kulüp tesislerinde buluşup maç yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, eski futbolcular Alex de Souza, Kemal Aslan, Tuncay Şanlı, Semih Şentürk, Mehmet Aurelio, Fabio Luciano, Ali Güneş, Gürhan Gürsoy ve Can Arat, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kulüp çalışanlarıyla turnuva maçları oynadı.

Futbol takımı idari menajeri Volkan Ballı da maçlarda yer aldı. Eski futbolcular, böyle bir organizasyon düzenlendiği için kulübe teşekkür etti.

Samandıra Can Bartu Tesisleri , Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig , alex
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