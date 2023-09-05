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Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi kadrosu belli oldu

Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi kadrosu belli oldu
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Fenerbahçe, Konferans Ligi grup maçlarında forma giyecek futbolcuların isimlerini UEFA’ya bildirdi.

UEFA Konferans Ligi H Grubu’nda Ludogorets, Spartak Trnava ve Nordsjaelland ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, bu maçlarda forma giyecek futbolcuların listesini UEFA’ya bildirdi.

Sarı lacivertlilerin UEFA’ya bildirdiği kadroda, yeni transferler Bartuğ Elmaz, Omar Fayed ve  Mert Müldür'ün dışında Luan Peres, Samet Akaydın, Nazım Sangare, Emre Mor kadroya alınmadı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Fred, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Edin Dzeko."

Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi kadrosu belli oldu - Resim : 1

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe uefa kadro
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