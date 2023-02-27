Fenerbahçe'ye Michy Batshuayi'den kötü haber geldi
Ligin 24. haftasında Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe'ye karşılaşma öncesi kötü haber geldi.
Son oynadığı Konyaspor'ı 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligin 24. haftasında Kayserispor'a konuk olacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Sarı-Lacivertli ekibe mücadele öncesinde kötü haber geldi.
BATSHUAYI ŞOKU!
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertlilerin golcü ismi Michy Batshuayi maç öncesi sakatlandı. Belçikalı oyuncunun pazartesi günü yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışmadığı öğrenildi.
YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞIYOR
Fenerbahçe sağlık heyeti, golcü futbolcuyu Kayserispor karşılaşmasına yetiştirmeye çalışıyor.
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