Fenerbahçe'ye Michy Batshuayi'den kötü haber geldi

Malatya'daki depremde 29 bina yıkıldı, ölü ve yaralılar var!

Depremin 21'inci gününde mucize: Enkazdan böyle çıktı!

Cübbeli Ahmet de ''felaket'' tarihi verdi

İBB bina tespiti ücretli mi, süreç nasıl işliyor? İşte merak edilen her şey