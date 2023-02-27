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Fenerbahçe'ye Michy Batshuayi'den kötü haber geldi

Fenerbahçe'ye Michy Batshuayi'den kötü haber geldi
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Ligin 24. haftasında Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe'ye karşılaşma öncesi kötü haber geldi.

Son oynadığı Konyaspor'ı 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligin 24. haftasında Kayserispor'a konuk olacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Sarı-Lacivertli ekibe mücadele öncesinde kötü haber geldi.

BATSHUAYI ŞOKU!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertlilerin golcü ismi Michy Batshuayi maç öncesi sakatlandı. Belçikalı oyuncunun pazartesi günü yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışmadığı öğrenildi.

YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞIYOR

Fenerbahçe sağlık heyeti, golcü futbolcuyu Kayserispor karşılaşmasına yetiştirmeye çalışıyor.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe Michy Batshuayi kayserispor
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