Fernando'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler !

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Fernando, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Benfica ile oynayacağı maçı Portekiz basınına değerlendirirken, sarı-kırmızılı takımdaki hedeflerinden de bahsetti.

Portekiz'de daha önce Porto forması giyen Fernando, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçı değerlendirirken ''Benfica, ilk maçta zaman zaman zorlandı. Daha fazla gol bulabilirlerdi ancak sadece bir gollük avantajla İstanbul'a geliyorlar. İlk maçta daha fazla gol bulabilselerdi, buraya daha rahat gelebilirlerdi. Şimdi durum biraz daha tehlikeli ama yine de Benfica, Fenerbahçe'den daha iyi bir takım olduğu için turu geçme şanslarının yüksek olduğunu düşünüyorum'' dedi.

''EN KRİTİK DURUM ATEŞLİ TARAFTAR OLACAK''

'Benfica İstanbul'da nasıl bir zorlukla karşılaşacak?' şeklindeki soruyu da yanıtlayan Fernando, ''Fenerbahçe güçlü bir takım, iyi oyunculara sahipler. Ama İstanbul'da asıl kritik durum stadyumdaki ateşli atmosfer olacak. Taraftar Benfica'yı zorlayabilir. Buna hazırlıklı olmaları gerekiyor'' yanıtını verdi.

''BEN GALATASARAYLIYIM VE ŞU AN TÜRKİYE'DEYİM''

Yıldız oyuncu, maçı izleyip izlemeyeceği ve favorisinin sorulması üzerine ise ''Maçı izleyeceğim, favorime gelince. Ben Galatasaraylıyım. Benfica ise eski takımım Porto'nun ezeli rakibi ama şu an Türkiye'de yaşıyorum...'' dedi.

Galatasaray'daki geleceği de sorulan Fernando, ''Galatasaray'da çok mutluyum ve sözleşmem devam ediyor. Manchester City'den ayrılma sürecince birçok takımdan teklif aldım. Ancak Galatasaray'ı tercih ettiğim için çok mutluyum. Şu an için ayrılık konusunu düşünmüyorum'' şeklinde konuştu.

''SADECE LİGDE DEĞİL, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DE BAŞARI...''

Süper Lig'deki ilk sezon deneyimini de anlatan Fernando yaşadığı şaşkınlığı ''Türkiye'deki futbol beni şaşırttı. Çok ilginç ve çok rekabetçi bir ortam var. Avrupa bileti alma mücadelesi veren 3 büyük takım var. Geldiğimde daha dengesiz bir lig bekliyordum ancak takımları görüp, tanımaya başlayınca durumun böyle olmadığını gördüm. Futbola olan tutku çok üst düzey ve ligin gelecekte daha da rekabetçi olacağını düşünüyorum'' sözleriyle dile getirdi.

Galatasaray'da bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak istediklerini söyleyen Fernando ''Galatasaray ile ilk sezonda şampiyonluk yaşadığı ve yeni sezon hedefleri sorulan Brezilyalı oyuncu ''Burada amaç her zaman şampiyonluk. Bu sene sadece ligde de değil, Şampiyonlar Ligi'nde de sizden iyi bir performans bekleniyor'' şeklinde konuştu.