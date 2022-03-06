Futbol maçında dehşet! Ortalık savaş alanına döndü

Meksika Ligi’ndeki Queretaro – Atlas maçı tribünde çıkan ve stat dışında devam eden dehşet verici çatışma nedeniyle yarıda kalırken, çıkan olaylarda 22 yaralı olduğu açıklandı.

Meksika Ligi’nde Cumartesi günü oynanan Queretaro – Atlas futbol maçı rakip takımların taraftarları arasında dehşet verici çatışmalara dönüştü. Karşılaşmanın 63. dakikasında rakip takım 1-0 öndeyken ev sahibi taraftarların, Atlas taraftarına saldırması üzerine olaylar başladı. Tribünlerde başlayan kavga, stat dışında da devam etti.

Sosyal medyada yayınlanan şok edici görüntülerde, bir grup erkeğin stadyumun dışındaki insanları betonun üzerinde sürüklediği, tekmeleyip dövdüğü ve kıyafetlerini yırttığı görüldü. Başka bir videoda çırılçıplak bir adamın dövüldüğü ve kırbaçlandığı görüntüler yer aldı.

AĞIR YARALILAR VAR

Yetkililer, ikisi ağır olmak üzere 22 kişinin yaralandığını söyledi. Çeşitli kaynaklarda hayatını kaybedenlerin de olduğu belirtilse de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Lig maçlarını erteleyen Meksika Futbol Federasyonu disiplin komisyonu da soruşturma başlattığını söyledi. Federasyon açıklamasında, “Maç sırasında tribünlerde, sahada ve binanın dışında neler olduğuna dair derinlemesine bir soruşturma başlattığını” söyledi. Federasyon, “Liga MX, güvenlik protokollerimizde derinlemesine bir revizyon yapacak” dedi. “Bu gece olanları şiddetle kınıyoruz ve bu talihsiz olaylar karşısında cezasız kalmaması için harekete geçme taahhüdümüzdür” açıklaması yaptı.

Querétaro Eyaleti Valisi Mauricio Kuri de, Twitter’da yaptığı açıklamada, “Corregidora Stadyumu’nda bugün yaşanan şiddeti şiddetle kınıyorum. “Yasanın tüm sonuçlarıyla birlikte uygulanması talimatını verdim” dedi.

GEÇEN YIL DA ÇIKAN OLAYLAR NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

Guadalajara merkezli bir kulüp olan Atlas ile yerel rakipleri Chivas arasında geçen yıl oynanan maçta da, taraftarlar arasında çıkan çatışmalarda çok sayıda seyirci yaralanmış ve yine lig ertelenmişti.