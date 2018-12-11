Galatasaray 2 - 3 Porto

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 6. ve son maçında lider Porto'yu konuk etti. Taraftarının desteğini arkasına alan Galatasaray maça hızlı başladı. Mücadelenin 10. dakikasında Fernando'nun şutunda Casillas'tan seken topu Rodrigues kaleye gönderdi, ağlara gitmek üzere olan topu Porlu oyuncu eliyle kurtardı. Galatasaray cephesi penaltı ve kırmızı kart beklerken, maçın hakemi Aleksei Kulbakov pozisyon öncesinde Eren Derdiyok'un ofsaytta olduğunu hükmederek topu Porto'ya verdi.

Ataklarını sürdüren Galatasaray, 14'te Feghouli'nin yerden pasında yatarak vuran Eren Derdiyok ile bir gol pozisyonundan daha yararlanamadı. Porto ise yakaladığı ilk tehlikeli atakta golü buldu. Telles'in kullandığı serbest vuruşta arkada direkte Felipe bomboş durumda kafayı vurdu ve Porto'yu 1-0 öne geçirdi. Beraberlik golünü arayan Galatasaray savunmasında da açık vermeye başladı. 41'de Mariano'nun Hernani'ye müdahalesi sonrası kazanılan penaltıyı Marega gole çevirdi ve durum 2-0 oldu.

Pes etmeyen Galatasaray ilk yarının son anlarında Garry Rodrigues'in düşürülmesiyle penaltı kazandı. Feghouli, Casillas ve topu ayrı köşelere göndererek devrenin 2-1'lik skorla bittiğini ilan eden isim oldu. Galatasaray ikinci yarıya da hızlı başladı. 49'da savunma arkasına sarkan Eren, Garry Rodrigues'i gördü ancak vuruş çok zayıf kalınca Casillas zorlanmadan topu kontrol etti. 56. dakikada Onyekuru mutlak golü kaçırırken, 1 dakika sonra ise Hernani'nin pasında karşı karşıya pozisyonda Muslera'yı avlayan Oliveira durumu 3-1'e getirdi.

Maçta ikinci kez iki farklı geriye düşmesine rağmen pes etmeyen Galatasaray, 65. dakikada Rodirgues'in pasına zor da olsa vurmayı başaran Eren Derdiyok'un golüyle farkı bire indirdi: 2-3.

Golden sadece 1 dakika sonra Galatasaray, Rodrigues'in ceza sahasında düşürülmesi sonrası penaltı kazandı. Feghouli topu direğe nişanlayınca Galatasaray beraberlik şansını değerlendiremedi. İlerleyen dakikalarda Galatasaray aradığı golü bir türlü bulamayınca sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Grubun ilk maçında olduğu gibi Porto'yu yine elinden kaçıran Galatasaray için en büyük teselli UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak oldu. 6. maçların ardından Porto 16 puanla lider, Schalke 11 puanla ikinci, Galatasaray 4 puanla üçüncü, Lokomotiv Moskova ise 3 puanla son sırada yer aldı.

GALATASARAY 2 - 3 PORTO

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko (Belarus)

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Ozan Kabak, Nagatomo, Donk (Dk. 46 Onyekuru), Fernando, Ndiaye, Feghouli (Dk. 89 Muğdat Çelik), Rodrigues, Eren Derdiyok

PORTO: Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Leite, Telles, Oliveira (Dk. 82 Awaziem), Danilo, Hernani (Dk. 73 Jorge), Herrera, Lopez (Dk. 73 Andre Pereira), Marega

GOLLER: Dk. 17 Felipe, Dk. 42 Marega (Penaltıdan), Dk. 57 Oliveira (Porto), Dk. 45+1 Feghouli (Penaltıdan), Dk. 65 Eren Derdiyok (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Dk. 87 Fernando (Galatasaray), Dk. 87 Marega (Porto)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 13. Sağdan ceza sahasına giren Rodrigues'in sert şutunda kaleci Casillas soluna gelen topu güçlükle engelledi.

DAKİKA 14: Sağ kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Feghouli, pasını yerden altıpasa gönderdi. Kale önünde son anda uzanarak dokunan Eren Derdiyok, meşin yuvarlağı auta attı.

DAKİKA 17: Porto, mücadelede öne geçti. Sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Telles, meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Altıpas gerisinde uygun durumda yükselen Felipe, kafayla topu filelere yolladı: 0-1.

DAKİKA 40: Konuk takım penaltı kazandı. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Hernani, Mariano'dan sıyrıldıktan sonra yerde kalınca hakem Kulbakov penaltı kararı verdi. 42. dakikada penaltıyı kullanan Marega, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

DAKİKA 45: Galatasaray penaltı kazandı. Ndiaye'nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Rodrigues, Felipe'nin müdahalesiyle yerde kalınca, Belaruslu hakem penaltıya hükmetti. 45+1. dakikada topun başına geçen Feghouli, meşin yuvarlak ile kaleci Casillas'ı ayrı köşelere gönderdi: 1-2.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 49: Hızlı gelişen Galatasaray atağında savunma arkasına sarkan Eren Derdiyok, şut açısını kaybedince pasını daha uygun durumdaki Rodrigues'e aktardı. Bu oyuncu, ceza yayı içinde uygun durumda kötü bir vuruş yapınca, kaleci Casillas yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

DAKİKA 51: Ndiaye'nin uzun pasıyla sağ kanatta hareketlenen ve ceza sahasına giren Feghouli'nin şutunda, top üstten auta çıktı.

DAKİKA 56: Mariano'nun pasıyla ceza sahası içine hareketlenen Feghouli, sağ çaprazda buluştuğu meşin yuvarlağı bekletmeden içeri çevirdi. Penaltı noktası üzerindeki Onyekuru'nun gelişine şutunda top üstten auta gitti.

DAKİKA 57: Porto, bir kez daha farkı 2'ye çıkardı. Marega, Ozan Kabak'tan kaptığı topu bekletmeden sağdan ceza sahasına hareketlenen Hernani'ye aktardı. Son çizgiye indikten sonra altıpasa sokulan Hernani, kaleci Muslera ile karşı karşıya pasını altıpas gerisinde uygun durumdaki Oliveira'ya aktardı. Portekizli futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-3.

DAKİKA 59: Feghuoli'nin sağdan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerindeki Maicon'dan seken top, altıpas gerisindeki Eren Derdiyok'ta kaldı. Tecrübeli oyuncu, uygun durumda kötü bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı üstten auta attı.

DAKİKA 65: Galatasaray yeniden farkı 1'e düşürdü. Mariano'nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rodrigues'in yerden ortaladığı topa altıpas içinde dokunana Eren Derdiyok, meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 2-3.

DAKİKA 66: Sarı-kırmızılı ekip bir penaltı daha kazandı. Feghouli'nin pasıyla ceza sahası içinde buluşan Rodrigues, Maxi Pereira'nın müdahalesiyle yerde kalınca, hakem Kulbakov, Galatasaray lehine maçta ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. 67. dakikada Feghouli'nin kullandığı penaltıda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son haftasında Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Çaykur Rizespor ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan futbolcular Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Muğdat Çelik ve Henry Onyekuru, Porto müsabakasında yedeğe çekildi. Porto karşılaşmasında bu futbolcuların yerine, Maicon Roque ile cezaları nedeniyle Çaykur Rizespor müsabakasında görev yapamayan Ryan Donk, Fernando Reges ve Badou Ndiaye forma giydi. Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Serdar Aziz ile sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba maçın kadrosunda yer almadı. Galatasaray maça Muslera, Mariano, Ozan Kabak, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Rodrigues ve Eren Derdiyok 11'i ile başladı. Takımın yedek kulübesinde Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Muğdat Çelik ve Onyekuru'nun yanı sıra İsmail Çipe, Martin Linnes ve Ömer Bayram bulundu.

TERİM'E SEVGİ GÖSTERİSİ

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesinde teknik direktör Fatih Terim'e sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar, tribüne çağırdıkları tecrübeli teknik adam için, "İmparator Fatih Terim" şeklinde tezahürat yaptı. Fatih Terim, taraftarların desteğine alkışlarla karşılık verdi.

TELLES TRİBÜNE ÇAĞRILDI

Galatasaraylı taraftarlar, Porto'da forma giyen eski futbolcuları Alex Telles'i tribüne çağırdı. Sarı-kırmızılı taraftarların isteği üzerine tribüne giden Telles, "Üçlü" çektirdi. Öte yandan, Porto'nun kadrosunda cezalı Jesus Corona, ceza sınırındaki Otavio ve Militao ile sakat olan Vincent Aboubakar yer almadı.

GALATASARAY, UEFA GENÇLİK LİGİ'NE VEDA ETTİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımların 19 yaş altı ekiplerinin karşılaştığı UEFA Gençlik Ligi'nden elendi. Grupta bugün oynanan 6. ve son maçlarda Galatasaray sahasında Porto'ya 2-0 mağlup olurken, Lokomotiv Moskova deplasmanda Schalke 04'ü 4-1 yendi. Porto 13 puanla grubu lider bitirirken, 10 puan toplayan Lokomotiv Moskova averajla ikinci sırada yer aldı. Rus ekibiyle aynı puana sahip Galatasaray grubu averajla üçüncü bitirerek, bir puanı bulunan Schalke 04 ile organizasyona veda etti.

MAÇ ÖNCESİNDE DOSTLUK YEMEĞİ

Karşılaşma öncesinde iki takımın yöneticileri dostluk yemeğinde bir araya geldi. Yemek organizasyonuna Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Porto Kulübü Başkanı Jorge Nuno Pinto da Costa, iki kulübün yöneticileri ile UEFA delegeleri katıldı.

211 MEDYA MENSUBU TAKİP ETTİ

Galatasaray-Porto maçına medya mensupları yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmayı, muhabir, foto muhabiri, radyo yayıncısı ve yazar olarak toplam 211 kişinin takip ettiği açıklanırken, bunun 22'sinin yabancı olduğu aktarıldı. Müsabakayı Portekiz'den 17, Japonya'dan 2, Hollanda, Fransa ve Norveç'ten de birer basın mensubunun takip ettiği bildirildi.