Galatasaray Barcelona maçı sonrası, Türkiye'ye dönemeyebilir!

Barcelona-Galatasaray maçı sonrası sarı-kırmızılı ekibi kar yağışı tehlikesi bekliyor.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanyol devi Barcelona ile karşılaşacak Galatasaray'da nefesler tutuldu. Ligde gösterdiği kötü performanstan dolayı elinde sadece UEFA Avrupa Ligi kalan sarı-kırmızılılarda tüm planlar bu maç üzerine kurulmuş durumda. Galatasaray'ın Barcelona maçı zorlu geçmesi beklenirken, maç sonrası da hareketli geçebilir...

İSTANBUL'A DÖNÜŞ SIKINTISI

Fanatik gazetesinde yer alan haberde, Türk Hava Yolları (THY) uçuşu iptal etti. Son 35 yılın en büyük kar yağışı beklenen İstanbul'da Cuma günü yağışlar iyice artacak. Bu durum İspanya'dan Cuma günü dönmesi beklenen Galatasaray'ı tedirgin etti. Hafta sonu Beşiktaş'ı ağırlayacak sarı-kırmızılıların Türkiye'ye dönüşü riskli olabilir. Galatasaray yönetiminin ne karar vereceği henüz bilinmiyor...