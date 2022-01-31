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Galatasaray, Barcelona'nın kalecisini transfer etti

Galatasaray, Barcelona'nın kalecisini transfer etti

Galatasaray, Barcelona'dan kaleci Inaki Pena'yı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Fernando Muslera'nın sakalığı sonrası önceliğini kaleci transferine veren Galatasaray, Barcelona'dan Inaki Pena'yı kadrosuna kattı. Sezon sonuna kadar kiralanan 22 yaşındaki kalecinin sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor.

GENÇ ELDİVEN İMZAYI ATTI
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Iñaki Peña'nın geçici transferi konusunda sezon sonuna dek anlaşma sağladı." ifadeleri kullanırken "Barcelona'nın gelecek vaat eden isimler arasında gördüğü 22 yaşındaki eldiven İspanya Milli Takımı'nın U16 ve U21 arasındaki tüm alt yaş kategorilerinde toplam 29 kez forma giydi. Iñaki Peña'ya kulübümüze hoş geldin diyor, Galatasaray forması altında kendisine başarılı bir kariyer diliyoruz." denildi.

Etiketler galatasaray kaleci transfer
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