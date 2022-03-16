Galatasaray Başkanı Burak Elmas hakem atamaları hakkında konuştu

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kritik Barcelona karşılaşması öncesinde Anadolu Ajansının programına konuk oldu.

Galatasaray, yarın akşam kendi sahasında Barcelona ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı deplasmanda oynayan sarı kırmızılılar Nou Camp'tan 0-0'lık beraberlikle dönmüştü. Galatasaray, yarın akşam Barcelona'yı mağlup ederse UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek. Başkan Burak Elmas maç öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte çok konuşulacak o açıklama...

'BARCELONA MAÇI İÇİN ÇOK HIRSLIYIZ'

'Takımımız son derece motive. Bu maç için çok hırslılar. Umarım yarın Barcelona'da gösterdikleri performansı yarın akşam da gösterirler. Ali Sami Yen'de yazılan destanlara bir yenisini daha eklemek istiyoruz. Türkiye'deki spor kulüplerinin Avrupa'da başarılı olamamasının en önemli nedeni finansal disiplinle yönetilemiyor olmaları... Galatasaray'ı girdiği kaostan çıkarmaya çalışıyoruz.

'HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DIŞARIDA DOLAŞIYORLAR'

Galatasaray'ın 85 milyon € harcayıp başarısız olduğu zamanlar oldu. Önemli olan başarıyı elde etme kabiliyeti. Biz bunun peşindeyiz, zor olanın peşinden gidiyoruz. Geçmişte bu zararları yapan yöneticiler hiçbir şey olmamış gibi etrafta dolaşıyorlar. Galatasaray'ın geleceği için mücadele ediyoruz.

'BİR SONRAKİ TFF SEÇİMİ İÇİN LOBİ YAPANLAR VAR'

Kulüpler Birliği içinde ilginç bir yapı var. Bir sonraki federasyon seçimi için bile lobi yapanlar var. Türk futbolu bu kadar büyük bir kaos içinde şu anda hala kurullara insan sokmaya çalışıyorlar.

'9 HAKEME YAPILANLAR BENİ RAHATSIZ ETTİ'

Bu 9 hakemin burada olması beni çok rahatsız ediyor. Hangi takıma karşı hata yapmışlar? Bu kadar uzun süre hizmet etmiş hakemlerin bir gururu olduğunu unutmamak lazım. Bu son derece zamansız oldu. Bazı kulüplerin hakemlerin atanması konusunda orantısız talebi var mı?

'TRABZONSPOR CİDDİ BİR EMEK VERDİ'

Trabzonspor, şu anda lider. Buraya gelmek için çok ciddi bir emek verdiler. Bu emeğe haksızlık etmemek lazım. Son derece de başarılı gidiyorlar. Onun için bu konuları birbirine karıştırmamak lazım. Bizim konumuz, sistem.'