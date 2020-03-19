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  4. 19 Mart 2020 20:48

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak yaşadığı öksürük ve ateş şikayeti nedeniyle hastaneye giderek tahliller yaptırdı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması!
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Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak koronavirüs testi yaptırdı iddiası sosyal medyada çok konuşuldu. Kısa süre içinde yayılan bu haber gündem oldu. Taraflı tarafsız herkesin merak ettiği ve yakından takip ettiği haberin sonucu da kısa sürede ortaya çıktı.

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Mustafa Cengiz: "Abdurrahim bey zaten rahatsızdı. Tahliller yapılıyor. Kendisi karantinada değil, gözetim altında. Yanlış şeyler yazılıyor. Abdurrahim bey, her türlü badireyi atlatacak moral ve fizikte bir insan." ifadelerini kullandı.

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