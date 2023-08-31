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Galatasaray Berkan Kutlu transferini resmen açıkladı

Galatasaray Berkan Kutlu transferini resmen açıkladı
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Galatasaray, Berkan Kutlu'nun sezon sonuna kadar İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya kiralandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcumuz Berkan İsmail Kutlu'nun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Genoa Cricket And Football Club S.P.A. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Genoa Cricket And Football Club S.P.A., şirketimize 250.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 5.000.000 Euro'dur."

BERKAN KUTLU'NUN GALATASARAY PERFORMANSI
2021 yazında 4 milyon Euro karşılığında Alanyaspor'dan transfer edilen Berkan Kutlu, geride kalan süreçte sarı-kırmızılı formayı 84 resmi maçta sırtına geçirmiş ve 1 gol - 5 asist üretmişti.

Etiketler Galatasaray berkan kutlu galatasaray transfer
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